BUSSOLAI

Curiosità e Significato... Non fermarti alla soluzione! Conosci Bussolai più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Bussolai.

Perché la soluzione è Bussolai? Bussolai sono biscotti tradizionali di Burano, caratterizzati da una forma allungata e croccante. Dolci tipici della tradizione veneta, vengono spesso aromatizzati con mandorle o scorze di agrumi, e rappresentano un dolce simbolo dell'isola. Perfetti da gustare in ogni occasione, questi biscotti raccontano la storia e le usanze di un territorio ricco di sapori autentici.

Hai trovato la definizione "Biscotti tradizionali di Burano" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

B Bologna

U Udine

S Savona

S Savona

O Otranto

L Livorno

A Ancona

I Imola

