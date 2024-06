Si infila per l uso

Italiano: Sostantivo: ago ( approfondimento) (pl.: aghi) . piccolo strumento di acciaio dalla forma sottile a allungata con un'estremità appuntita e l'altra dotata di un foro in cui far passare un filo utilizzato per cucire Ho sempre avuto paura che quando mia madre cuciva si pungesse con l'ago... (per estensione) oggetto dalla forma simile a un ago tenere sotto controllo l’ago della bilancia è utile per combattere l'ipertensione.