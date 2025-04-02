L orso ne è ghiotto nei cruciverba: la soluzione è Pere

PERE

Curiosità e Significato di Pere

Approfondisci la parola di 4 lettere Pere: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Ne era ghiotto Poldo di Braccio di ferroNe è ghiotto Braccio di FerroL orso amico di Mowgli ne Il Libro della giunglaNe va ghiotto il koalaL orso Yoghi ne teme l arrivo

Come si scrive la soluzione Pere

Hai davanti la definizione "L orso ne è ghiotto" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

P Padova

E Empoli

R Roma

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

N A R O I G Mostra soluzione



Scopri definizioni su "IGNARO" IGNARO

