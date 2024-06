La Soluzione ♚ Fra pianterreno e primo piano La soluzione di 9 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : AMMEZZATO . Ecco la soluzione verificata al quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è. Ecco laal quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. AMMEZZATO

Significato della soluzione per Fra pianterreno e primo piano: Nell'architettura moderna è adibito, in genere, a uso ufficio o magazzino (spesso a servizio di fondi commerciali posti al piano terreno), ma può anche essere destinato — allorché i requisiti minimi di altezza e di illuminazione/ventilazione prescritti dalla normativa e dal regolamento edilizio vigente vengano soddisfatti — a uso residenziale. Storicamente è un livello destinato a ospitare servizi e, nei palazzi nobiliari, anche gli alloggi del personale. Il mezzanino, o piano ammezzato, in architettura è un particolare livello normalmente ribassato dell'edificio, situato di norma tra il piano terra e il primo piano e che non rientra nel calcolo totale dei piani.

Altre Definizioni con ammezzato; pianterreno; primo; piano; Lungo atrio al pianterreno di un palazzo; Vi si accede dal pianterreno; Il primo fu santo Stefano; L attributo che si dà al primo violino; Iniziali di Piano l archistar; Il piano di programmazione dei canali TV;