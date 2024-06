II fiume delle 12 battaglie

: . L'Isonzo (Lusinç in friulano; Soca in sloveno; Lisonz in bisiaco; Sontig in tedesco, desueto) è un fiume lungo 136 chilometri con un bacino ampio 3400 km², di cui 1150 km² in territorio italiano. Caratteristico il colore smeraldino delle acque, che si mantiene con qualche attenuazione nella parte finale del suo corso.

Sloveno: Nome proprio: Soca f . (toponimo) Isonzo.