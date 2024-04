La definizione e la soluzione di 6 lettere: Si eliminano utilizzando il ferro caldo. PIEGHE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Sostantivo, forma flessa

Significato e Curiosità su: Nelle pieghe del tempo (A Wrinkle in Time) è un romanzo science fantasy per ragazzi di Madeleine L'Engle, scritto tra il 1959 e il 1960 e pubblicato nel 1963, dopo essere stato respinto da almeno 26 editori perché era, secondo la stessa L'Engle, "troppo diverso". Il libro vinse i premi Newbery Medal, Sequoyah Book Award e Lewis Carroll Shelf Award, e fu candidato all'Hans Christian Andersen Award. Questo è il primo di una serie di otto libri sulle famiglie Murry e O'Keefe. Dal romanzo è stato liberamente tratto un adattamento televisivo del 2003, Viaggio nel mondo che non c'è (A Wrinkle in Time).

pieghe f pl

plurale di piega

Sillabazione

piè | ghe

Etimologia / Derivazione