La definizione e la soluzione di: Si effettua con un ferro caldo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Curiosità su: Circostanti la ferita, producendo così un effetto emostatico. dal latino cauterizare "bruciare o marchiare con un ferro caldo", dal greco ate > kauteriazein...

La stiratura o stiro è una fase di lavorazione nel ciclo della filatura. Si applica al nastro cardato dopo l'operazione di pettinatura. Modifica il nastro cardato, che viene stirato, cioè assottigliato da macchinari chiamati stiratoi, in modo che le fibre tessili siano disposte parallelamente e nella giusta quantità per essere trasformate, da nastro stirato, in stoppino.

Al termine della fase di stiro otteniamo il cosiddetto nastro stirato.

Italiano

Verbo

Transitivo

stirare (vai alla coniugazione)

allungare qualcosa tirandola è toglie le pieghe con na superficie calda

Sillabazione

sti | rà | re

Pronuncia

IPA: /sti'rare/

Etimologia / Derivazione

derivazione di tirare, col prefisso s-

Sinonimi

appiattire, distendere, investire, levigare

stendere, tendere

(tessuto, indumento) lisciare, spianare, eliminare le pieghe

Contrari

sgualcire, spiegazzare

Parole derivate