Continua a contare pecore

: L'insonnia familiare fatale (IFF) è una malattia genetica da prioni, autosomica dominante, che conduce alla degenerazione dei nuclei del talamo e della corteccia cerebrale. Il gene PRNP mutato codifica la proteina PrPSc, che tende a ripiegarsi in una maniera errata, detta forma prionica. L'insonnia fatale familiare è una malattia degenerativa del cervello appartenente al gruppo delle encefalopatie spongiformi.

Italiano: Aggettivo: insonne m e f (pl.: insonni) . che non dorme nelle ore dedicate al sonno. (senso figurato) che svolge un lavoro incessante. Sillabazione: in | sòn | ne. Pronuncia: IPA: /in'snne/ . Etimologia / Derivazione: dal latino insomnis, formato. da in- e somnus cioè "sonno" . Sinonimi: sveglio, vigile, desto. (senso figurato) instancabile, infaticabile, attivo, dinamico, laborioso, operoso, costante, assiduo, solerte, alacre, indefesso.