Un codice costituito da 5 cifre

Catalano: Sostantivo: cap m (pl.: caps) . testa. (araldica) capo. , Lexic eraudic occitan. Inglese: Sostantivo: cap . (abbigliamento) berretto. maiuscola. casco. (araldica) elmo: si trova nell'espressione cap of steel. (araldica) cappello, copricapo: Lord Mayor's cap: cappello di foggia particolare (un tronco di cono leggermente svasato verso l'alto) del sindaco di Londra. Cap of dignity o Cap of maintenance: copricapo di velluto rosso con risvolto di ermellino, anticamente peculiare dei duchi (e per questo detto duciper), oggi usato spesso come cimiero in luogo della ghirlanda (wreath).