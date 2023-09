Un codice formato da 5 cifre - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un codice formato da 5 cifre. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : CAP

Significato/Curiosita : Un codice formato da 5 cifre

Il codice fiscale in italia è un codice che serve a identificare in modo univoco le persone fisiche e altri soggetti diversi dalle persone fisiche nei... Mondo, vedi codice postale. disambiguazione – "cap" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi cap (disambigua). il codice di avviamento postale... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 16 settembre 2023

