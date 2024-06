Chi lo fa vestito non voleva farlo

: .

Italiano: Sostantivo: bagno ( approfondimento) m sing (pl.: bagni) . (edilizia) (architettura) locale per servizi igienici Molto entusiasta, il bambino disse in classe: "Un amico di mio fratello ha il bagno dell'Uomo Ragno!".. azione di immergersi in una massa d'acqua per lavarsi, svago o motivi religiosi. (fisica) (chimica) l'immergere di qualcosa o qualcuno dentro l'acqua o in un altro liquido.