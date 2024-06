L arte di mettere in buona luce un attore

: L'illuminotecnica è la disciplina tecnico-scientifica che si occupa dell'illuminazione di spazi ed ambienti, sia interni che esterni, sia sfruttando la luce solare sia la luce artificiale. Per produrre un progetto di illuminazione artificiale la conoscenza dell'illuminotecnica è condizione necessaria ma non sufficiente, poiché un progetto di illuminazione si basa su conoscenze interdisciplinari, quali: Fisiologia e psicologia della visione: percezione luminosa dell'occhio umano, ergonomia dell'illuminazione, comfort visivo Architettura e design: scelta della luce adatta per interni o esterni, edifici, monumenti, piazze, giardini, musei Elettrotecnica: impiego dell'elettricità nell'illuminazione, tipologie di lampade, impiantistica Regolamentazione: sicurezza (illuminazione di emergenza), risparmio energetico, inquinamento luminoso .

Italiano: Aggettivo, forma flessa: illuminotecnica . femminile di illuminotecnico. Sostantivo: illuminotecnica ( approfondimento) f sing(pl.: illuminotecniche) . (architettura) (elettrotecnica) (tecnologia) (ingegneria) disciplina scientifica e tecnica che si occupa dei metodi per illuminare ambienti e spazi con la luce del sole e quella artificiale. Sillabazione: il | lu | mi | no | tè | cni | ca.