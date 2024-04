La Soluzione ♚ L arte di dar luce agli spazi

La soluzione di 15 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : ILLUMINOTECNICA

Ecco laper la definizione, non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Curiosità su L arte di dar luce agli spazi: In effetti, la luce solare era lo strumento con il quale pensare e definire in maniera effettiva gli spazi interni degli edifici: la luce, in un certo senso... L'illuminotecnica è la disciplina tecnico-scientifica che si occupa dell'illuminazione di spazi ed ambienti, sia interni che esterni, sia sfruttando la luce solare sia la luce artificiale. Per produrre un progetto di illuminazione artificiale la conoscenza dell'illuminotecnica è condizione necessaria ma non sufficiente, poiché un progetto di illuminazione si basa su conoscenze interdisciplinari, quali: Fisiologia e psicologia della visione: percezione luminosa dell'occhio umano, ergonomia dell'illuminazione, comfort visivo Architettura e design: scelta della luce adatta per interni o esterni, edifici, monumenti, piazze, giardini, ...

