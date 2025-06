Mettere in cattiva luce nei cruciverba: la soluzione è Denigrare

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Mettere in cattiva luce' è 'Denigrare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

DENIGRARE

Curiosità e Significato... Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 9 lettere Denigrare, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Denigrare? Denigrare significa screditare o parlare male di qualcuno o qualcosa, cercando di farli apparire meno validi o positivi di quanto siano realmente. È un modo per svalutare l'immagine altrui attraverso commenti negativi o diffamatori. Questa parola si usa spesso quando si vuole evidenziare come si possa mettere in cattiva luce una persona o un'idea, a volte con intenti ingiusti o maliziosi.

Se ti sei imbattuto nella definizione "Mettere in cattiva luce", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

D Domodossola

E Empoli

N Napoli

I Imola

G Genova

R Roma

A Ancona

R Roma

E Empoli

