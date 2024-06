Un apparecchio che imita la pioggia sui campi

: È usato nelle aziende agricole, campi da golf, e cortili, per fornire acqua per la vegetazione e le piante in caso di siccità, ma anche all' interno degli edifici come antincendio. L'irrigatore è un dispositivo meccanico che sfrutta la pressione dell'acqua. .

Italiano: Aggettivo: irrigatore m sing . che bagna i campi. Sillabazione: ir | ri | ga | tó | re. Pronuncia: IPA: /irriga'tore/ . Etimologia / Derivazione: dal latino tardo irrigator cioè "chi irriga" .