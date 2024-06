La Soluzione ♚ Un sapientone in casa Disney La soluzione di 13 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : PICO DE PAPERIS . Ecco la soluzione verificata al quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è. Ecco laal quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. PICODEPAPERIS

Significato della soluzione per Un sapientone in casa disney: Secondo la teoria più condivisa è zio acquisito di Paperino (appare infatti, nella seconda versione dell'Albero genealogico dei paperi disegnato da Don Rosa, come marito di Matilda de' Paperoni, sorella di Paperone e di Ortensia, madre di Paperino), il suo nome originale deriva probabilmente da quello di Ludwig von Mises, mentre quello italiano dal filosofo dell'umanesimo Giovanni Pico della Mirandola, celebre per la formidabile memoria. Ideato da Milt Kahl e Ward Kimball, esordisce il 24 settembre 1961 come presentatore (e cantante di "The Spectrum Song") nell'episodio An Adventure in Color della serie televisiva Disneyland sulla NBC. Pico De Paperis (Ludwig von Drake) è un personaggio immaginario di cartoni animati e fumetti appartenente all'universo Disney.

