Quella d Ossola è in Piemonte

Afrikaans: Verbo: val . cadere. Olandese: Sostantivo: val (non numerabile) . caduta. Sillabazione: lemma non sillababile . Pronuncia: IPA: /vl/ .Ascolta la pronuncia : . Etimologia / Derivazione: dal verbo vallen . Svedese: Sostantivo: val n . (politica) elezione. Sillabazione: lemma non sillababile . Pronuncia: IPA: /vl/ .Ascolta la pronuncia : . Etimologia / Derivazione: dal (lingua) norreno hvalr .