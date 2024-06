Il quartiere più malfamato di una città

: Suburra - La serie è una serie televisiva italiana, liberamente ispirata al romanzo Suburra di Giancarlo De Cataldo e Carlo Bonini. La prima stagione venne pubblicata nel 2017, la seconda nel 2019, la terza nel 2020. . È la prima serie originale italiana distribuita da Netflix. Nel 2023 viene distribuito sempre su Netflix il sequel Suburræterna.

Italiano: Sostantivo: suburra f sing . (letterario) quartiere malfamato. (per estensione) gentaglia, gente di malaffare. Sillabazione: su | bùr | ra. Etimologia / Derivazione: dal nome di un'antica e malfamata zona di Roma, di etimo ignoto (non derivato da "sub", sotto, e "urbis", città) . Dizionario-Online.net, Dizionario Online edizione on line.