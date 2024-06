Un paziente dello psichiatra

: L'Alienata con monomania del gioco è un dipinto a olio su tela realizzato da Jean-Louis-Théodore Géricault tra il 1822 e il 1823. Géricault amava infatti rappresentare tutto ciò che era fuori dagli schemi e non si faceva condizionare dalle mode e dai soggetti più in voga. Quest'opera fa parte della serie di dieci Ritratti di alienati, in cui l'artista raffigurò dieci ospiti di un manicomio, distaccandosi dalla produzione contemporanea dei suoi colleghi. Attualmente si trova presso il Museo del Louvre di Parigi.

Italiano: Voce verbale: . alienato . participio passato di alienare. Sillabazione: a | lie | nà | to. Pronuncia: IPA: /alje'nato/ . Etimologia / Derivazione: vedi alienare . Sinonimi: matto, pazzo, forsennato, folle, squilibrato, demente, paranoico, psicotico, schizofrenico, schizoide, nevrotico. (diritto) venduto, ceduto, trasferito. (per estensione) mortificato, avvilito. (senso figurato) allontanato, estraniato, ostile.