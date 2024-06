Si dice di una scelta ponderata

: Il rapporto sessuale nel mondo animale viene più generalmente definito accoppiamento. L’attività sessuale può comprendere: sesso non penetrativo (per esempio masturbazione reciproca, tribadismo, frottage, fingering, cunnilingus, anilingus) e/o sesso penetrativo (per esempio sesso vaginale, sesso anale, fellatio). Il rapporto sessuale (detto anche amplesso o coito) è un'attività fra due o più individui dalla quale si può ricavare piacere sessuale.

Italiano: Aggettivo, forma flessa: sensata m pl . femminile di sensato. Sillabazione: sen | sà | ta. Pronuncia: IPA: /sen'sata/ . Etimologia / Derivazione: vedi sensato . Sinonimi: (di persona) saggia, intelligente, assennata, ragionevole, equilibrata, giudiziosa, prudente, previdente, lungimirante, cauta, accorta, avveduta. (di ragionamento, di decisione ecc.) ragionevole, razionale, logica.