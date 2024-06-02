Delimitano il poliedro

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Delimitano il poliedro' è 'Facce'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: FACCE

Perché la soluzione è Facce? Le facce sono le superfici piane che delimitano un poliedro, conferendogli forma e identità. Ciascuna faccia è un poligono che si collega alle altre lungo i suoi spigoli, contribuendo a definire i confini dell'oggetto tridimensionale. La disposizione e il numero di facce determinano le caratteristiche geometriche del poliedro, come la sua forma complessiva e la sua simmetria. La comprensione delle facce permette di analizzare e classificare i vari tipi di poliedri presenti in natura e in matematica.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Delimitano il poliedro". La risposta di 5 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

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Delimitano il poliedro nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Facce

In presenza della definizione "Delimitano il poliedro", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Delimitano il poliedro" conferma che la soluzione 'Facce' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Facce

F Firenze A Ancona C Como C Como E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Delimitano il poliedro" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Facce' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Il cubo le ha tutte ugualiIl cubo ne ha seiQuelle toste attirano gli schiaffiDelimitano i localiRilievi di cemento che delimitano la corsia preferenzialeQuello di piramide è un poliedroDelimitano il campo di regata dei velistiDelimitano la porta dei calciatori