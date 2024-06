I territori più aridi

: In geografia, il deserto è definito come un'area della superficie terrestre, quasi o del tutto disabitata, di alta pressione atmosferica da cui le masse d'aria si allontanano sospinte dai venti nella quale le precipitazioni difficilmente superano i 50 millimetri l'anno e il terreno è prevalentemente arido, con scarsa o nulla vegetazione. Deserto è definito un luogo dove non c'è acqua dolce in superficie.

Italiano: Aggettivo, forma flessa: deserti m pl . . maschile plurale di deserto. Sostantivo, forma flessa: deserti m pl . plurale di deserto. Sillabazione: de | sèr | ti. Etimologia / Derivazione: vedi deserto . Sinonimi: (aggettivo) abbandonati, desolati,disabitati, incolti selvaggi, solitari, spopolati, vuoti. (sostantivo) distese di sabbia, mari di sabbia, luoghi aridi, luoghi disabitati, luoghi sterili, lande.