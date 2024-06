Il mondo illusorio di certi videogiochi

: Virtuale – EP di Viola Valentino del 2004 Virtuale – in campo filosofico e scientifico, sinonimo di "potenziale", che può accadere Virtuale – in informatica termine con il significato di simulato, non reale: Realtà virtuale – simulazione di situazioni reali mediante l'utilizzo di computer e l'ausilio di interfacce appositamente sviluppate Macchina virtuale – software che crea un ambiente virtuale che emula tipicamente il comportamento di una macchina fisica Memoria virtuale – architettura di sistema capace di simulare uno spazio di memoria centrale maggiore di quello fisicamente presente o disponibile Virtualizzazione – astrazione delle componenti hardware degli elaboratori al fine di renderle disponibili al software in forma di risorsa virtuale.

Italiano: Aggettivo: virtuale m e f sing (pl.: virtuali) . (filosofia) che non è o non è stato fino ad oggi realizzato. (per estensione) che si ha intenzione di rendere effettivo. (matematica) relativo a grandezza o ente che può essere introdotto per determinati scopi di calcolo o di rappresentazione, pur non corrispondendo a oggetti o a quantità reali. (elettronica) (informatica) (tecnologia) (ingegneria) che riguarda l'uso di computer per simulare la realtà ha compiuto un viaggio virtuale in Giappone.