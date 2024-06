Grande poeta latino

: . Quinto Orazio Flacco, noto più semplicemente come Orazio (in latino Quintus Horatius Flaccus; Venosa, 8 dicembre 65 a. C. – Roma, 27 novembre 8 a. C. ), è stato un poeta romano.

Italiano: Nome proprio: Orazio ( approfondimento) m . nome proprio di persona maschile. Etimologia / Derivazione: Etimologia mancante. Se vuoi, aggiungila tu.