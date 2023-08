Il grande poeta latino delle Metamorfosi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il grande poeta latino delle Metamorfosi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : OVIDIO

Significato/Curiosita : Il grande poeta latino delle metamorfosi

Le metamorfosi (in latino: metamorphoseon libri xv) è un poema epico-mitologico di publio ovidio nasone (43 a.c. - 17 d.c.) incentrato sul fenomeno della... Disambiguazione – "ovidio" rimanda qui. se stai cercando il nome di persona, vedi ovidio (nome). publio ovidio nasone, noto semplicemente come ovidio (in latino:... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 31 agosto 2023

