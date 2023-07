Grande storico latino - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Grande storico latino. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : TACITO

Tacito, noto anche come Publio Cornelio Tacito, è stato un grande storico latino e uno dei più importanti scrittori della Roma antica. Visse nel I e II secolo d.C. ed è famoso per le sue opere storiche, in particolare per le "Annales" e le "Historiae", che narrano gli eventi della storia romana dai regni di Tiberio a quello di Nerone. Tacito è noto per la sua abilità nel narrare gli avvenimenti con uno stile eloquente ed evocativo, offrendo un'analisi approfondita delle dinamiche politiche, sociali e culturali del suo tempo. Le sue opere sono preziose fonti per comprendere l'antica Roma e sono ancora studiate e apprezzate in ambito storico e letterario.

