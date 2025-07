Una gara per fondisti nei cruciverba: la soluzione è Tremila Siepi

La soluzione di 12 lettere per la definizione 'Una gara per fondisti' è 'Tremila Siepi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

TREMILA SIEPI

Curiosità e Significato... La parola Tremila Siepi è una soluzione di 12 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Tremila Siepi.

Perché la soluzione è Tremila Siepi? Tremila Siepi è un gioco di parole che combina un celebre nome di gara di fondo, la Maratona di New York (con 42 km), con le siepi usate nelle corse di ostacoli. In questo caso, si fa riferimento a una competizione immaginaria, dove 'tre mila' indica la distanza e 'siepi' richiama gli ostacoli naturali o vegetali, creando un’immagine divertente di una corsa tra i cespugli.

Hai trovato la definizione "Una gara per fondisti" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

T Torino

R Roma

E Empoli

M Milano

I Imola

L Livorno

A Ancona

S Savona

I Imola

E Empoli

P Padova

I Imola

