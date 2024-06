Controlla la velocità media in autostrada

: .

Italiano: Sostantivo: tutor m e f sing . (professione) (scuola) chi fornisce indicazioni e regole ad uno studente per prepararsi in determinate materie. chi si occupa della formazione professionale di chi si trova ad inizio [di] carriera. (diritto) (militare) come l'autovelox è un dispositivo stradale che misura però la velocità "media" dei mezzi che percorrono appunto autostrade e simili. Sillabazione: tù | tor.