Controlla la velocità media - Cruciverba

Soluzione 5 lettere : TUTOR

Significato/Curiosita : Controlla la velocita media

In fisica, la velocità della luce è la velocità di propagazione di un'onda elettromagnetica e di una particella libera senza massa nel vuoto. ha un valore... Safety tutor o sicve – un dispositivo di misurazione della velocità iulius tutor o giulio tutore – ufficiale dell'esercito dell'impero romano tutor – linguaggio... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 3 settembre 2023

Altre risposte alla domanda : Controlla la velocità media : controlla; velocità; media; Si controlla no nelle diete; controlla il lido e chi va in acqua; Ufficio che controlla il movimento delle navi; Lo controlla chi acquista un automobile di seconda mano; Ricontrolla to dai meccanici; Un controllo della velocità ; Rileva gli eccessi di velocità dei veicoli; Gare di velocità ; Avvengono a velocità diverse; Uno sport per gli amanti della velocità ; Una concorrente di media set; Divina Commedia : endecasillabi = Odissea : x; Rapida immedia ta; È ideale in una commedia di Oscar Wilde del 1895; Bucare qualcosa media nte l uso di uno strumento;

