Da ciò Dio creò l uomo

: Per fango si intende comunemente una miscela composta da materiale solido finemente disperso e da una quantità relativamente piccola di liquido, derivata principalmente, ma non necessariamente, da sedimentazione; può essere definito anche particolato in sospensione. .

Tedesco: Sostantivo: Fango m (non numerabile) . (terapia) fango. Sillabazione: Fan | go. Pronuncia: IPA: /'fago/ . Etimologia / Derivazione: vedi fango . Digitales Wörterbuch der deutschen Sprache, edizione online su dwds.de.