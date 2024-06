Affronta la difesa in un processo

: Il film, con protagoniste Jodie Foster e Kelly McGillis, è ispirato a un fatto autentico avvenuto in un bar di New Bedford, Massachusetts, nel 1983, di cui fu vittima la giovane Cheryl Araujo. La Foster vinse per la sua interpretazione un Oscar e un Golden Globe come miglior attrice. Sceneggiatura e colonna sonora della pellicola furono rispettivamente firmate da Tom Topor e da Brad Fiedel. Sotto accusa (The Accused) è un film del 1988 diretto da Jonathan Kaplan.

Italiano: Sostantivo: accusa ( citazioni) f sing (pl.: accuse) . attribuzione di una colpa. (diritto) imputazione in un processo difendersi da un'accusa. prosciolto da un'accusa. stato di accusa: (diritto) per evidente condizione di colpevolezza.. Voce verbale: accusa . terza persona singolare presente indicativo di accusare lui/lei accusa.. (formale) seconda persona singolare presente indicativo di accusare lei accusa.