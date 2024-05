L ernia che disturba la digestione

: L'ernia iatale o ernia jatale o ernia dello iato esofageo è l'erniazione dello stomaco attraverso il diaframma, dalla sua normale sede, l'addome, al torace. .

Italiano: Sostantivo: iato ( approfondimento) m sing (pl.: iati) . (linguistica) in fonetica, contiguità di due o più vocali pronunciate con emissione discontinua di fiato che, non formando un dittongo, appartengono a sillabe diverse, come negli esempi pa-u-ra e spa-ia-to; nel passato, soprattutto in poesia, lo iato era spesso marcato con la dieresi sulla prima vocale: Senti raspar fra le macerie e i bronchi / la derelitta cagna ramingando / su le fosse e famelica ululando; / e uscir del teschio, ove fuggìa la luna, / l'úpupa, e svolazzar su per le croci / sparse per la funerëa campagna / e l'immonda accusar col luttüoso / singulto i rai di che son pie le stelle / alle obblïate sepolture (Ugo Foscolo, Dei Sepolcri).