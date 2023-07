Attributo per un ernia in colonna - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Attributo per un ernia in colonna. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : DISCALE

Significato/Curiosita : Attributo per un ernia in colonna

Miami open esce nei quarti per mano di hubert hurkacz. ad aprile si sottopone a un intervento chirurgico per rimuovere un'ernia ed è costretto a saltare... Protrusione discale. l'ernia del disco che interessa la porzione posteriore del disco provoca la presa di contatto, diretta o indiretta, del contenuto discale espulso... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 12 luglio 2023

