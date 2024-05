La Soluzione ♚ Disturba l ascolto La soluzione di 5 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : OTITE . Ecco la soluzione verificata per la definizione Disturba l ascolto. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. Copia

Curiosità su Disturba l ascolto: Difficoltà di ascolto, come ad esempio in un'aula scolastica, e debolezza nella comprensione della lettura. l'adhd non è classificato come disturbo specifico... L'otite è un'infiammazione a livello auricolare, il cui decorso è acuto oppure cronico in base alla frequenza e gravità. A seconda della parte dell'orecchio colpita si distingue in interna, media o esterna.

