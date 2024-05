Significato della soluzione per: Una di mosca

Al 2022, è parlata da 258,2 milioni di parlanti totali. La lingua russa (in russo ´ ´, rússkij jazýk ['ruskj j'zk] ) è una lingua slava orientale parlata in Russia, in svariati territori storicamente appartenuti all'Impero russo e in diverse ex Repubbliche Socialiste Sovietiche. .

Italiano: Sostantivo, forma flessa: russa f . femminile di russo. Voce verbale: russa . terza persona singolare dell'indicativo presente di russare. seconda persona singolare dell'imperativo di russare. Sillabazione: rùs | sa. Etimologia / Derivazione: (sostantivo)vedi russo. (voce verbale)vedi russare.