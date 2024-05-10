Una connazionale di Putin

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Una connazionale di Putin' è 'Russa'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: RUSSA

Perché la soluzione è Russa? Una persona di nazionalità russa, spesso identificata con il paese di provenienza, rappresenta un elemento importante della cultura e della storia della Russia. Questa persona può condividere tradizioni, lingua e valori propri della sua nazione, contribuendo a mantenere viva l'identità russa nel contesto internazionale. La sua presenza e il suo ruolo sono influenzati dai contesti sociali e politici del paese, riflettendo le caratteristiche e le caratteristiche di una nazione vasta e complessa.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Una connazionale di Putin". La risposta di 5 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

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Una connazionale di Putin nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Russa

La definizione "Una connazionale di Putin" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Una connazionale di Putin" conferma che la soluzione 'Russa' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Russa

R Roma U Udine S Savona S Savona A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Una connazionale di Putin" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Russa' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Insalata da antipastoUn insalata di verdura a cubetti con maioneseUn antipasto a base di ver dure e maioneseUn connazionale di papa FrancescoLa negazione di PutinConnazionale di Allende e NerudaUn connazionale di ChopinUna connazionale della modella Iman