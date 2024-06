Un antipasto di verdura

: È costituita da verdure lessate, patate tagliate a dadini, piselli, carote, sottaceti e uova sode, il tutto condito con salsa maionese. A dispetto del nome, è di origine assai controversa ed è diffusa in numerosi paesi del mondo. Ne esistono numerose varianti, a seconda delle tradizioni locali e familiari, in cui si prevede l'aggiunta di ulteriori ingredienti. L'insalata russa è una nota insalata composta di verdure miste cotte e crude; è servita come antipasto freddo o come contorno.

Italiano: Sostantivo: insalata ( approfondimento) f sing (pl.: insalate) . (gastronomia) piatto di verdure crude, solitamente lattuga. (gastronomia) piatto con molti ingredienti crudi Alcuni animali si cibano di insalata. Ha mangiato un'insalata russa.. Sillabazione: in | sa | là | ta. Pronuncia: IPA: /insa'lata/ . Etimologia / Derivazione: deriva da insalare, a sua volta derivazione di in- e sale .