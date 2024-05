Significato della soluzione per: Si sporge in questura

La denuncia o denunzia in diritto è un atto giuridico formale con il quale ogni persona porta a conoscenza di una autorità competente (ad esempio l'autorità giudiziaria) un fatto del quale abbia notizia (ad esempio un reato) per il quale è prevista perseguibilità d'ufficio. I campi in cui si riscontrano frequenti denunce sono il diritto penale (notitia criminis), il diritto tributario (denuncia di redditi) e il diritto amministrativo (come l'edilizia).

Italiano: Sostantivo: denuncia ( approfondimento) f sing (pl.: denunce, denuncie) . (diritto) azione con cui si conduce qualcuno a conoscenza di un fatto di pubblica rilevanza. dichiarazione effettuata legalmente per diversi scopi. Voce verbale: denuncia . terza persona singolare dell'indicativo presente di denunciare. seconda persona singolare dell'imperativo presente di denunciare. Sillabazione: de | nùn | cia.