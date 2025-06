Si sporge dai carabinieri nei cruciverba: la soluzione è Denuncia

Home / Soluzioni Cruciverba / Si sporge dai carabinieri

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Si sporge dai carabinieri' è 'Denuncia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

DENUNCIA

Curiosità e Significato... Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 8 lettere Denuncia, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Denuncia? Denuncia è l'atto formale con cui una persona segnala un reato alle autorità, come i carabinieri. È il modo legale di denunciare un illecito, permettendo alle forze dell'ordine di intervenire e avviare le indagini. In sostanza, è il primo passo per tutelare i diritti e far rispettare la legge. Un gesto importante per difendersi e contribuire alla sicurezza collettiva.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Non si sporge dal balcone ma in commissariatoSi sporge in tribunaleSi sporge in questura

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Se ti sei imbattuto nella definizione "Si sporge dai carabinieri", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

D Domodossola

E Empoli

N Napoli

U Udine

N Napoli

C Como

I Imola

A Ancona

R R I O B N A C E E Mostra soluzione



Scopri definizioni su "CARBONIERE" CARBONIERE

Consulta le soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate nella pagina dedicata. Trovi tutto per La Settimana Enigmistica e altri giochi di logica.