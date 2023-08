Si sporgono in Questura - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si sporgono in Questura. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : DENUNCE

Significato/Curiosita : Si sporgono in questura

Cardeto. lungo questo litorale rupestre, si alternano due morfologie costiere: ci sono tratti che sporgono verso il mare, con punte bordate da file di... Campi in cui si riscontrano frequenti denunce sono il diritto penale (notitia criminis), il diritto tributario (denuncia di redditi) e il diritto amministrativo... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 agosto 2023

