Sfreccia in cielo

La definizione e la soluzione di 7 lettere: Sfreccia in cielo. METEORA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Curiosità su sfreccia in cielo: Meteora (in lingua greca: eta, pronunciato [mto], letteralmente "in mezzo all'aria", dal greco µet (metá) "in mezzo a" e e (aeíro) aria, "sospeso in aria" o "in alto nei cieli") è una famosa località ubicata nel nord della Grecia, al margine nord occidentale della pianura della Tessaglia, nei pressi della cittadina di Kalambaka. È un importante centro della Chiesa ortodossa, secondo solo al monte Athos, nonché una rinomata meta turistica, dichiarata patrimonio dell'umanità dall'UNESCO nel 1988. Dei ventiquattro monasteri edificati con enormi sacrifici in cima a spettacolari falesie di arenaria, attualmente solo sei sono ancora abitati, in parte recuperati dopo anni di abbandono.

