Sei quelli latini

: Club Atlético de San Isidro, società sportiva argentina Canadian Association of Snowboard Instructors, organizzazione sportiva canadese China Aerospace Studies Institute, think tank dello United States Department of the Air Force Continental Air Services – linea aerea statunitense Casi – frazione di Rufina, in Toscana Casi – singolo di Soraya del 2003 .

Italiano: Sostantivo, forma flessa: casi m pl . plurale maschile di caso nella maggior parte dei casi, una dieta bilanciata e ricca di acqua e fibre (crusche, verdure e frutta), può risolvere durevolmete il problema della stitichezza.. Sillabazione: cà | si. Etimologia / Derivazione: vedi caso . Sinonimi: avventure, disavventure, peripezie, vicissitudini. avvenimento fortuiti, imprevisti, circostanze, accidenti, combinazioni, coincidenze, congiunture.