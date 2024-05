Significato della soluzione per: Recinti con dromedari

Era utilizzato per la sosta delle carovane che attraversavano il deserto. Il caravanserraglio è un edificio costituito in genere da un muro che racchiude un ampio cortile e un porticato. .

Italiano: Sostantivo: caravanserraglio m (pl.: caravanserragli) . (architettura) recinto per ospitare carovane, tipico del medio oriente. (senso figurato) luogo in cui regna una grande confusione. Sillabazione: ca | ra | van | ser | rà | glio. Etimologia / Derivazione: il termine deriva dal persiano , composto dalle parole caravan () e sarayi (); in turco: kervansaray .