Recinti all aperto in cui pernotta il bestiame - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Recinti all aperto in cui pernotta il bestiame. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : STABBI

Significato/Curiosita : Recinti all aperto in cui pernotta il bestiame

La fattoria medicea di stabbia si trova nel centro di stabbia, una frazione di cerreto guidi (provincia di firenze). fa parte di un nutrito gruppo di ville... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 agosto 2023

recinti fioriti; recinti fioriti... di vocali; I recinti con trogoli e scrofe; È aperto in un tg Mediaset; Consente il decollo di velivoli in mare aperto; Locale notturno aperto ai soli soci ing; aperto e sincero; Include il pernottamento la colazione e due pasti; Luogo in cui pernottare con alcuni spazi condivisi; pernottamento sotto la tenda; Dissetare il bestiame; Il cibo del bestiame domestico specie erbivoro; Un fontanile per il bestiame; Custode di bestiame; Decima il bestiame

