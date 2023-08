I recinti fioriti con tutte le vocali - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: I recinti fioriti con tutte le vocali. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : AIUOLE

Significato/Curiosita : I recinti fioriti con tutte le vocali

Eptavocalico, cioè a sette vocali, il siciliano sfrutta un sistema pentavocalico, cioè formato da cinque vocali: a, e aperta, i, o aperta, u (sebbene alle... L'aiuola è un brano musicale di gianluca grignani, estratto come terzo singolo dell'album uguali e diversi del 2002. l'aiuola è stato scritto ed arrangiato... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : I recinti fioriti con tutte le vocali : recinti; fioriti; tutte; vocali; recinti all aperto in cui pernotta il bestiame; Giardino con recinti ; recinti fioriti; recinti fioriti... di vocali; I recinti con trogoli e scrofe; Recinti fioriti ; Sono fioriti a maggio; Recinti fioriti ... di vocali; Le donne tutte curve; Montato su tutte le furie; La videata iniziale di un PC con tutte le icone; La stazione spaziale ospitante astronauti di tutte le Nazioni; Il re di tutte le montagne; Equità senza vocali ; Le vocali della Sfinge; vocali in coda; Le vocali nei canti; Le vocali in sede;

