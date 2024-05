Rapimento dell anima

: Nonostante la diversità delle religioni, culture e popoli in cui l'estasi è stata sperimentata, le descrizioni circa il modo in cui essa viene raggiunta risultano straordinariamente simili. L'estasi (dal greco stas, composto di o + sts, ex-stasis, «essere fuori») è uno stato psichico di sospensione ed elevazione mistica della mente, che viene percepita a volte come estraniata dal corpo: da qui la sua etimologia, a indicare un «uscire fuori di sé».

Italiano: Sostantivo: estasi ( approfondimento) f inv . condizione benefica dell'animo e/o dell'anima. (per estensione) passione estrema, apice dell'entusiasmo. (religione) condizione di "piacere" spirituale; abnegazione spirituale in uno stato di pace e tranquillità. (gergale) essere molto contenti, quasi senza inibizione: "essere al settimo cielo". (senso figurato) abbandono mistico-religioso che, non perdendo comunque la speranza, consiste nel lasciarsi totalmente a Dio quindi rasentando i confini della vita, talvolta con il sopraggiungere della morte.