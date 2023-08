Trapasso dell anima da un corpo all altro - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Trapasso dell anima da un corpo all altro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 12 lettere : METEMPSICOSI

Significato/Curiosita : Trapasso dell anima da un corpo all altro

Con l'anima e con il corpo. l'elevatio animae rappresenta l'anima del santo defunto sollevata da due angeli che la conducono in paradiso, ed è un tema... Tempo dopo la morte. il termine reincarnazione è considerato sinonimo di metempsicosi ed è spesso riferito al modello culturale e religioso orientale e ai... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 29 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Trapasso dell anima da un corpo all altro : trapasso; anima; corpo; altro; Prossimo al trapasso ; Il tormento del trapasso ; anima li come i cinghiali; La canora Malanima ; Il Riccardo noto cantautore di Bella senz anima ; I baffi dei gatti e di altri anima li; anima li che si cibano esclusivamente di vegetali; Pesce dal corpo piatto; Assieme alle Arti nelle antiche corpo razioni; Processo con cui il corpo a digiuno si nutre di sé; Il corpo cilindrico dell aeroplano; Una scimmia guardia del corpo ; Tutt altro che modici; Tutt altro che folta; Tutt altro che fitti; Tutt altro che sicuro; altro nome della rana pescatrice;

Cerca altre Definizioni