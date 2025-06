Gli occhi lo sono dell anima nei cruciverba: la soluzione è Specchio

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Gli occhi lo sono dell anima' è 'Specchio'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SPECCHIO

Curiosità e Significato... La parola Specchio è una soluzione di 8 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Specchio.

Perché la soluzione è Specchio? Lo specchio è un oggetto che riflette l’immagine di chi si trova davanti, ma rappresenta anche una finestra sull’anima. Attraverso il suo riflesso, possiamo scoprire emozioni e verità nascoste dentro di noi. È come un ponte tra il mondo esterno e il nostro mondo interiore, rivelando ciò che spesso non si vede a occhio nudo. In fondo, lo specchio è il custodio delle nostre identità più profonde.

Hai davanti la definizione "Gli occhi lo sono dell anima" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

