La Soluzione ♚ Più si abbassa e più si allunga La definizione e la soluzione di 11 lettere: Più si abbassa e più si allunga. SARACINESCA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Piu si abbassa e piu si allunga: Una saracinesca è una grata o un cancello fatta di legno, metallo o di una combinazione dei due, caratterizzato dal movimento verticale della barriera. L'apertura e la chiusura avvengono sollevando e abbassando la saracinesca. Usata nel medioevo per difendere il castello, la sua incarnazione moderna protegge i negozi, ed è nota come serranda avvolgibile.

Sillabazione sa | ra | ci | né | sca Pronuncia IPA: /sarati'neska/ Etimologia / Derivazione femminile di saracinesco. Nel Medioevo si usava chiudere le entrate della città costiere con saracinesche per difendersi dai saraceni Sinonimi serranda Altre Definizioni con saracinesca; abbassa; allunga; L abbassano i negozianti; Una porta avvolgibile; In auto chi guida abbassa quella parasole; Chi guida abbassa quella parasole; S alza e s abbassa con la voce; L acqua che allunga il whisky; Allunga il whisky; Cerca altre soluzioni cruciverba

