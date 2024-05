Significato della soluzione per: Il padre di mila di codra

. La figlia di Iorio è una tragedia in tre atti del 1903 di Gabriele D'Annunzio.

Italiano: Sostantivo: consolo m sing (pl.: consoli) . (antico) cibo preparato per la ristorazione del pellegrino o viandante;. (regionale) cibo mandato per tradizione ai familiari del defunto per alcuni giorni dopo il decesso;. (letterario) bevanda offerta al condannato a morte per annebbiarne la coscienza prima del supplizio: «Or t'abbiamo condotto il Penitente | perché da te la tazza del consolo | riceva» Gabriele d'Annunzio: La figlia di Iorio.